Украина и ЕС договорились ускорить реформы в сфере борьбы с коррупцией 

Киев и Брюссель на саммите Украина-ЕС договорились продолжить и даже ускорить реформы в сфере борьбы с коррупцией на территории украинского государства.
Отмечается, что об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам саммита.
«Мы договорились о важности продолжения и ускорения реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, которая вызывает беспокойство граждан и бизнеса Украины», — приводится текст сообщения на сайте украинского лидера.
В заявлении уточняется, что борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов украинской власти в последние годы.
«Мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления независимости и эффективности всех антикоррупционных институтов, которые должны выполнять свою работу без лишнего влияния», — добавляется в документе.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы задержали начальника управления аккредитации, контроля и мониторинга Министерства юстиции Украины в связи с коррупцией.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.