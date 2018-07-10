Украина и ЕС договорились ускорить реформы в сфере борьбы с коррупцией

Киев и Брюссель на саммите Украина-ЕС договорились продолжить и даже ускорить реформы в сфере борьбы с коррупцией на территории украинского государства.

«Мы договорились о важности продолжения и ускорения реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, которая вызывает беспокойство граждан и бизнеса Украины», — приводится текст сообщения на сайте украинского лидера.

В заявлении уточняется, что борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов украинской власти в последние годы.

«Мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления независимости и эффективности всех антикоррупционных институтов, которые должны выполнять свою работу без лишнего влияния», — добавляется в документе.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы задержали начальника управления аккредитации, контроля и мониторинга Министерства юстиции Украины в связи с коррупцией.