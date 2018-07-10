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Пушков объяснил, что случится с британской дипломатией после ухода Джонсона
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Пушков объяснил, что случится с британской дипломатией после ухода Джонсона 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уход главы МИД Великобритании Бориса Джонсона почти ничего не изменит в международных отношениях страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий, в частности, выразил уверенность, что отношения Лондона к Москве останется прежним. При этом, политик с иронией отметил единственное возможное изменение в британском МИД.
"С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии", — написал сенатор в Twitter.
Ранее стало известно, что глава британской дипломатии Борис Джонсон ушел в отставку. Уход главы МИД случился вскоре после того, как свой пост покинул министр по вотросам Brexit Дэвид Дэвис. Оба увольнения связаны с недавно обострившимися разногласиями в Лондоне о подходе к выходу Великобритании из Евросоюза. Так, Джонсон и Дэвис были сторонниками «жесткого Brexit».
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