Пушков объяснил, что случится с британской дипломатией после ухода Джонсона

Парламентарий, в частности, выразил уверенность, что отношения Лондона к Москве останется прежним. При этом, политик с иронией отметил единственное возможное изменение в британском МИД.

"С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России . Разве что прическа главы МИД Британии", — написал сенатор в Twitter.