Аттракционы проконтролирует технадзор

Аттракционы проконтролирует региональный технадзор

Полномочия в сфере государственного технического надзора за состоянием аттракционов передадут с федерального на региональный уровень и закрепят за Ростехнадзором Государственная Дума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении на заседании 10 июля.

Поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» внесены в Госдуму Самарской губернской думой.

«Следствием отсутствия уполномоченного органа, осуществляющего надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники и их вспомогательных устройств, является, в том числе, увеличение несчастных случаев при эксплуатации аттракционов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Миллионы россиян катаются на аттракционах, которые не всегда бывают исправны, рассказал « Парламентской газете » руководитель думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко

«Много используется китайских, сломанных, старых и изношенных механизмов. В результате возникает огромный риск для жизни граждан, прежде всего детей. Поэтому так важно в самое ближайшее время определить ответственных за проверку исправности и эксплуатации этих технических средств», — отметил депутат.

Учитывая разнообразие и специфичность видов аттракционной техники, её определят в качестве предмета госнадзора. Им займутся региональные отделения Ростехнадзора.

Госдума приняла документ в первом чтении 7 февраля. Если он будет подписан Президентом, то вступит в силу через полгода с момента опубликования.