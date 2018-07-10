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Аттракционы проконтролирует технадзор
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Аттракционы проконтролирует региональный технадзор 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Полномочия в сфере государственного технического надзора за состоянием аттракционов передадут с федерального на региональный уровень и закрепят за Ростехнадзором. Государственная Дума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении на заседании 10 июля.
Поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» внесены в Госдуму Самарской губернской думой.
«Следствием отсутствия уполномоченного органа, осуществляющего надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники и их вспомогательных устройств, является, в том числе, увеличение несчастных случаев при эксплуатации аттракционов», — говорится в пояснительной записке к документу.
Миллионы россиян катаются на аттракционах, которые не всегда бывают исправны, рассказал «Парламентской газете» руководитель думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
«Много используется китайских, сломанных, старых и изношенных механизмов. В результате возникает огромный риск для жизни граждан, прежде всего детей. Поэтому так важно в самое ближайшее время определить ответственных за проверку исправности и эксплуатации этих технических средств», — отметил депутат.
Учитывая разнообразие и специфичность видов аттракционной техники, её определят в качестве предмета госнадзора. Им займутся региональные отделения Ростехнадзора.
Госдума приняла документ в первом чтении 7 февраля. Если он будет подписан Президентом, то вступит в силу через полгода с момента опубликования.
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