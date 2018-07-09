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Порошенко заявил о договорённостях с ЕС по противодействию вмешательству в выборы
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Порошенко заявил о договорённостях с ЕС по противодействию вмешательству в выборы 

RT на русском 8 часов назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев и ЕС договорились координировать действия и принимать совместные меры для противодействия угрозам вмешательства в выборы.
Об этом он заявил на совместной конференции c главами Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.
По словам Порошенко, это последний саммит Украина — ЕС перед «очень важными выборами», которые пройдут на Украине и в Евросоюзе в следующем году.
«Мы договорились координировать и принять совместные меры для противодействия угрозам вмешательства любого характера, независимо от того, это кампания по дезинформации или кибератаки», — приводит слова Порошенко пресс-служба президента Украины.
Ранее Порошенко заявил о готовности Украины к любым провокациям, которые могут произойти во время выборов в 2019 году.
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