Порошенко заявил о договорённостях с ЕС по противодействию вмешательству в выборы

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев и ЕС договорились координировать действия и принимать совместные меры для противодействия угрозам вмешательства в выборы.

По словам Порошенко, это последний саммит Украина — ЕС перед «очень важными выборами», которые пройдут на Украине и в Евросоюзе в следующем году.

«Мы договорились координировать и принять совместные меры для противодействия угрозам вмешательства любого характера, независимо от того, это кампания по дезинформации или кибератаки», — приводит слова Порошенко пресс-служба президента Украины.

Ранее Порошенко заявил о готовности Украины к любым провокациям, которые могут произойти во время выборов в 2019 году.