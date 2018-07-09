«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова 

Американский сенатор Джон Кеннеди назвал главу российского МИД Сергея Лаврова «хулиганом». Такое заявление республиканец сделал в интервью CNN после визита в Россию в составе делегации сената США.
Он назвал встречу с Лавровым трудной, но выразил надежду, что члены делегации смогли донести до него свои мысли.
«Мы перекинулись парой слов — он хулиган. Он произвел на меня впечатление парня, который начал свой путь в роли умника и пробился наверх», — поделился Кеннеди.
По его словам, он предупредил Лаврова, что США усилят санкции в случае вмешательства России в выборы в конгресс, которые состоятся осенью.