«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова

Он назвал встречу с Лавровым трудной, но выразил надежду, что члены делегации смогли донести до него свои мысли.

«Мы перекинулись парой слов — он хулиган. Он произвел на меня впечатление парня, который начал свой путь в роли умника и пробился наверх», — поделился Кеннеди.