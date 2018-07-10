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МИД ответил на «старую мантру» Лондона о «вине» РФ
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Москва назвала «старой доброй мантрой» заявление Лондона о ситуации в Эймсбери 

Lenta.ru 1 час назад
Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление министра обороны Великобритании касательно смерти местной жительницы от «Новичка». Ведомство в своем Twitter предложило Лондону «заняться чем-то новым».
«Утверждение Гэвина Уильямсона, будто Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стерджесс — это старая добрая мантра на тему "этосделалирусские". Может вам стоит заняться чем-то новым? Например, должным и тщательным расследованием случившегося?» — заявили в дипведомстве.
9 июля Уильямсон заявил, что «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Он назвал это «простой истиной», однако не предоставил никаких доказательств и предложил обсудить произошедшее «вместе со всем миром».
30 июня Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Их положили в ту же больницу, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс умерла 9 июля.
Как сообщало следствие, «Новичок» был нанесен на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери и в итоге оказался в окрестностях. Нервно-паралитическое вещество не распадается в естественной среде и может сохранять опасность продолжительное время. По сведениям источников британских СМИ, Стерджесс и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок», или шприц с остатками вещества.
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Комментарии9  Ещё 11 источников 
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