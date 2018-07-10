В Кремле понадеялись на «политическое просветление» Британии после ухода Джонсона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет «вразумительных разъяснений или аргументов» от Британии по отравлениям в английских Солсбери и Эймсбери, в которых британские власти обвиняют российскую сторону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что президент России Владимир Путин считает необходимым «перевернуть страницу» в отношениях двух стран, которые испортились после инцидента в Солсбери, где, предположительно, нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия считает, что к инциденту причастна Россия, российские власти обвинения опровергают. В понедельник, 9 июля, Британия \https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/07/09/n_11765275.shtml за еще один инцидент с «Новичком».

Также Песков заявил, что Россия надеется на «политическое просветление» Британии после отставки министра иностранных дел Бориса Джонсона

"Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией", — сказал Песков.

По его мнению, вклад Джонсона в отношения стран оказался «весьма и весьма скромным».