В новом видео ST «решает стать мэром Москвы»

Артист представил новый трек, в котором намекнул о своих намерениях когда-нибудь побороться за пост мэра Москвы

— Рэпер — это, прежде всего, человек из народа, можно сказать — «голос молодого поколения», который всегда смело говорит о проблемах сегодняшнего дня, и, что немаловажно, действительно знает о потребностях и желаниях простых граждан. Я родился в этом городе, я люблю этот город, так почему бы мне когда-нибудь не выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы? Тем более, как я знаю, никто из моих коллег-рэперов этого ещё не делал, — рассказывает Александр.

— В любом случаем, если хочешь повлиять на будущее своего города, Достаточно определиться со своей позицией. Я считаю, что если ты любишь свой город — обязательно надо участвовать в его жизни, — сказал ST.

Одновременно с официальным релизом трека артист представил и новый клип, режиссером которого выступил Евгений Быстров.

Отметим, что нынешний год для музыканта юбилейный: свое 30-летие певец отметит новым альбомом и большим сольным концертом, которые намечены на осень этого года.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Избирательные участки будут работать на два часа больше — до 22:00. Проголосовать горожане, благодаря системе «Мобильный избиратель», смогут по месту фактического пребывания.