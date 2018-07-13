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В новом видео ST «решает стать мэром Москвы»
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В новом видео ST «решает стать мэром Москвы» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Артист представил новый трек, в котором намекнул о своих намерениях когда-нибудь побороться за пост мэра Москвы.
— Рэпер — это, прежде всего, человек из народа, можно сказать — «голос молодого поколения», который всегда смело говорит о проблемах сегодняшнего дня, и, что немаловажно, действительно знает о потребностях и желаниях простых граждан. Я родился в этом городе, я люблю этот город, так почему бы мне когда-нибудь не выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы? Тем более, как я знаю, никто из моих коллег-рэперов этого ещё не делал, — рассказывает Александр.
— В любом случаем, если хочешь повлиять на будущее своего города, Достаточно определиться со своей позицией. Я считаю, что если ты любишь свой город — обязательно надо участвовать в его жизни, — сказал ST.
Одновременно с официальным релизом трека артист представил и новый клип, режиссером которого выступил Евгений Быстров.
Отметим, что нынешний год для музыканта юбилейный: свое 30-летие певец отметит новым альбомом и большим сольным концертом, которые намечены на осень этого года.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Избирательные участки будут работать на два часа больше — до 22:00. Проголосовать горожане, благодаря системе «Мобильный избиратель», смогут по месту фактического пребывания.
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