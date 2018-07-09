Толстой: идея давления на Россию с помощью санкций потерпела полное фиаско

Депутат заявил, что миф об изоляции нашей страны остался всего лишь мифом.

«Об этом мы всё чаще слышим от представителей парламентов европейских стран, с которыми встречаемся на разных международных площадках. И этих голосов всё больше и больше. И всё больше европейцев говорят о назревшей необходимости восстановления полноформатного сотрудничества с Россией », — сказал он.

Толстой напомнил, что одной из важных площадок для диалога является Совет Европы и ПАСЕ, где в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса и права выдвигать своих представителей в руководящие органы этой организации.

"Наша позиция простая: мы не считаем, что кто бы то ни было вправе давать уроки России и ограничивать парламентариев, избранных народом, в их правах на международных площадках. При этом мы продолжали платить взносы, на что наши избиратели начали задавать вполне логичный вопрос: зачем платить деньги организации, которая не только отстранила нас от работы на своих площадках, но и регулярно принимает русофобские резолюции. Именно поэтому мы приостановили выплату взносов: мы не участвуем в принятии касающихся России резолюций, в выборах судей ЕСПЧ и руководящих органов организации”, — напомнил зампредседателя нижней палаты парламента.

По его словам, немецкие парламентарии, представлявшие на встрече фракцию ХДС/ХСС в бундестаге, заверили российских коллег, что для них крайне важным является вопрос налаживания двустороннего диалога. Причем на сегодняшний день они готовы к диалогу не только по тем вопросам, по которым позиции стран совпадают, но и по проблемным моментам взаимоотношений, сообщил Толстой.