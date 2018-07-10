Холманских получил новую должность

Экс-полпреда президента в УрФО Холманских назначили председателем совета директоров УВЗ

"Да, предприятие подтверждает данную информацию", — сказала собеседница агентства.

До своего назначения на должность полномочного представителя президента в УрФО Холманских работал начальником танкового цеха "Уралвагонзавода".

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности Ростеху.