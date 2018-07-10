В Госдуме прокомментировали назначение нового главы МИД Британии

"Назначение на пост главы британского МИДа бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании Джереми Ханта вряд ли «оздоровит» внешнеполитическую стратегию Лондона", — сказал Железняк.

Он подчеркнул, что выбор британских властей доказывает, что им нужны «исполнители», а не «оппоненты». По его мнению, Хант вряд ли сможет повлиять на внешнеполитический курс Британии.