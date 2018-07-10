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В Госдуме прокомментировали назначение нового главы МИД Британии
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В Госдуме прокомментировали назначение нового главы МИД Британии 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что назначенный на пост министра иностранных дел Великобритании Джереми Хант «вряд ли оздоровит» внешнюю политику страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Борис Джонсон, который занимал пост министра иностранных дел, подал в отставку. Премьер-министр Тереза Мэй назначила на его место экс-министра здравоохранения Джереми Ханта.
"Назначение на пост главы британского МИДа бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании Джереми Ханта вряд ли «оздоровит» внешнеполитическую стратегию Лондона", — сказал Железняк.
Он подчеркнул, что выбор британских властей доказывает, что им нужны «исполнители», а не «оппоненты». По его мнению, Хант вряд ли сможет повлиять на внешнеполитический курс Британии.
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