Лей грязь, что-нибудь да пристанет

В заголовках газет и новостных сводках на прошлой неделе часто мелькал городок Эймсбери, расположенный неподалеку от Солсбери в Великобритании . Причиной тому был разогретый и поданный общественному мнению (вероятно, МИ5) плов «Новичок».

«Новичок» — химическое оружие, разработанное бывшим СССР; число тех, кто до минувшего марта слышал это название, наверняка, можно было по пальцам пересчитать. Но тогда британское правительство подняло большой крик, утверждая, что бывший сотрудник советской и российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами с использованием «Новичка» в городе Солсбери, где Скрипаль поселился после того, как бежал из своей страны. Россию и ее лидера Путина Лондон обвинил в нарушении британского суверенитета и ведении охоты на людей на территории Великобритании.

Это было 4 марта 2018 года, примерно за две недели до президентских выборов в России, а именно как раз в очень подходящее время для того, чтобы как очернить образ Путина в глазах российских избирателей, так и запятнать его репутацию на международной арене.

После трехнедельного лечения Скрипаль и его дочь исчезли из поля зрения, Юлия Скрипаль сделала одно заявление, сказав что-то вроде «потрясена тем, что подверглась химической атаке, и очень рада, что выжила», но не произнесла никаких прямых обвинений в адрес России. Где отец и дочь находятся сейчас, в каких условиях они живут — об этом мало кто знает.

Politics in a nutshell #UK #TheresaMay #novichok #Russia #cartoon #political #humor pic.twitter.com/SRS3HLIQmh

— Political_LOL_center (@political_lols) 7 мая 2018 г.

30 июня в Эймсбери снова возник «Новичок». Полицейские и антитеррористические бригады сообщили, что этим химическим веществом были отравлены двое человек, которые в прошлом не были замечены в какой бы то ни было политической деятельности, и они были доставлены в больницу. Снова интересен момент: инцидент, который, как утверждается, опять является атакой с применением химического оружия, произошел за две недели до встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным Хельсинки 16 июля и за десять дней до саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе

Британское правительство ожидаемо стало сыпать громкими заявлениями, бушевать и неистовствовать, сказало: «Мы ждем объяснений от России», — но отметим, что Кремль даже не воспринял этот галдеж всерьез.

Если судить по речам британцев, получается, что российская разведка так прилежно работает, что совершает эти атаки с использованием «Новичка» именно в те дни, когда выходец из КГБ Путин может больше всего потерять голоса или репутацию.

Над этим, наверное, посмеются даже дети.

Каждый человек в здравом уме, должно быть, понимает, что это дело было с горем пополам состряпано британской службой внутренней безопасности / разведки МИ5.

Австралии, Не секрет, что спецслужбы пяти государств англосаксонского происхождения (США, Великобритании, Канады Новой Зеландии ) с первого дня прихода Трампа к власти делают все возможное, чтобы вбить клин между ним и Путиным. Конечно, они что-то знают, но нам это не может быть известно.

С другой стороны, есть и следующий факт: между Путиным и Трампом существуют такие отношения, о которых мы, простые смертные, тоже знать не можем. Основной фактор этих отношений — вероятно, деньги; широко говорится о том, что Путин посредством состоятельных людей России, называемых «олигархами», обеспечил Трампу весомый финансовый ресурс, и поэтому Трамп «обязан» Путину. Но опять же нужно повторить, что это слухи, их достоверность не доказана.

Хорошо, но что это за загадочные отношения?

Причем настолько, что после победы Путина на выборах в марте этого года все советники, спецслужбы, команда Белого дома и прочие призывали Трампа не поздравлять Путина, но Трамп, что называется, «наплевал» на все это и не только поздравил российского лидера, но и предложил снова пригласить Путина в ряды лидеров G7 на проведенном в прошлом месяце в Канаде саммите этой организации.

Да, у Трампа, однозначно, есть определенная слабость перед Путиным, но знать, каков ее характер, невозможно.