Ещё
Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии 

ТАСС 1 час назад
йсАНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался с прибывшими в Анкару президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Молдавии Игорем Додоном и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Российский премьер присутствует здесь на официальной церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с лидерами более двадцати мира стран. Помимо Медведева, мероприятия посещают главы кабинетов министров Болгарии, Боснии и Герцеговины, Гвинеи, Грузии, Замбии, Казахстана, Македонии, Пакистана, Сомали и Украины.
ТАСС: последние новости
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации Посольство РФ в США порекомендовало обновить данные о России в справочнике ЦРУ В Совфеде заявили, что страны "старой Европы" уклоняются от критики РФ на ПА ОБСЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анапа без моря, Макаревич о поражении сборной и другие события дня7
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги91
Над Крымом нависла угроза348
Россия готовится жить в долг200
Денежные переводы переходят на личность10
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение