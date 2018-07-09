Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии 

ТАСС: последние новости

Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации

Посольство РФ в США порекомендовало обновить данные о России в справочнике ЦРУ

В Совфеде заявили, что страны "старой Европы" уклоняются от критики РФ на ПА ОБСЕ