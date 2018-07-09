Патрушев оценил уровень коррупции в Крыму

«Остаётся высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», — цитирует Патрушева «Новый Севастополь».

По словам секретаря Совбеза, в 2017 году выявлено около 2 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. К ответственности привлечено более 1 тыс. должностных лиц.

Совещание в Севастополе проходит по поручению президента России. Участвуют полпред президента России в Южном федеральном округе, глава Республики Крым, губернатор Севастополя, представители федеральных министерств и ведомств.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале двум бывшим депутатам изменили условные сроки на реальные.