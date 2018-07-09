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Патрушев оценил уровень коррупции в Крыму
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Патрушев оценил уровень коррупции в Крыму 

RT на русском 13 часов назад
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил уровень коррупции в Севастополе и Республике Крым.
«Остаётся высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», — цитирует Патрушева «Новый Севастополь».
По словам секретаря Совбеза, в 2017 году выявлено около 2 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. К ответственности привлечено более 1 тыс. должностных лиц.
Совещание в Севастополе проходит по поручению президента России. Участвуют полпред президента России в Южном федеральном округе, глава Республики Крым, губернатор Севастополя, представители федеральных министерств и ведомств.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале двум бывшим депутатам изменили условные сроки на реальные.
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