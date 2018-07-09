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В Совфеде прокомментировали публикацию ЦРУ карты России без Крыма
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В Совфеде прокомментировали публикацию ЦРУ карты России без Крыма 

RT на русском 12 часов назад
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал публикацию Центральным разведывательным управлением США карты России без Крыма.
По словам Цекова, в таких публикациях нет ничего удивительного.
«Впрочем, я уверен, что если взглянуть на документы ЦРУ для внутреннего пользования, то окажется, что Крым в них обозначен как субъект Российской Федерации, а количество проживающих на территории граждан страны соответствует действительности», — отметил сенатор.
Как считает Цеков, в ЦРУ прекрасно осознают, что Крым навсегда стал российским, и никаких изменений статуса полуострова уже не случится.
Ранее в посольстве иронично прокомментировали публикацию ЦРУ о географических данных России.
В июне член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.
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