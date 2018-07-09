В Совфеде прокомментировали публикацию ЦРУ карты России без Крыма

По словам Цекова, в таких публикациях нет ничего удивительного.

«Впрочем, я уверен, что если взглянуть на документы ЦРУ для внутреннего пользования, то окажется, что Крым в них обозначен как субъект Российской Федерации, а количество проживающих на территории граждан страны соответствует действительности», — отметил сенатор.

Как считает Цеков, в ЦРУ прекрасно осознают, что Крым навсегда стал российским, и никаких изменений статуса полуострова уже не случится.

Ранее в посольстве иронично прокомментировали публикацию ЦРУ о географических данных России.