В Совфеде прокомментировали публикацию ЦРУ карты России без Крыма 

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал публикацию Центральным разведывательным управлением США карты России без Крыма.
По словам Цекова, в таких публикациях нет ничего удивительного.
«Впрочем, я уверен, что если взглянуть на документы ЦРУ для внутреннего пользования, то окажется, что Крым в них обозначен как субъект Российской Федерации, а количество проживающих на территории граждан страны соответствует действительности», — отметил сенатор.
Как считает Цеков, в ЦРУ прекрасно осознают, что Крым навсегда стал российским, и никаких изменений статуса полуострова уже не случится.
Ранее в посольстве иронично прокомментировали публикацию ЦРУ о географических данных России.
В июне член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.