МИД КНР ознакомил с результатами встречи министров иностранных дел по ядерной проблеме Ирана

КНР Пекин, 9 июля / Синьхуа / — Официальный представитель МИД Хуа Чуньин сегодня сообщила, что состоявшаяся на днях министерская встреча по иранской ядерной проблеме стала первым заседанием министров иностранных дел после выхода США из всеобъемлющего соглашения по данной проблеме. Самым важным политическим результатом этой встречи стало то, что иранская сторона продолжила оставаться во всеобъемлющем соглашении, другие стороны также продемонстрировали явное намерение отстаивать его.

На состоявшемся сегодня очередной ведомственной пресс-конференции ей был задан вопрос: 6 июля в Вене прошла встреча министров иностранных дел по иранской ядерной проблеме. Как китайская сторона оценивает ее? Какую роль китайская сторона сыграла в ней?

Хуа Чуньин ответила, что само проведение встречи министров иностранных дел продемонстрировало поддержку всеобъемлющего соглашения всеми сторонами. Ставшая результатом встречи публикация совместного заявления министров иностранных дел послала позитивный политический сигнал.

По словам Хуа Чуньин, все стороны приветствовали согласие британской стороны заменить США в качестве совместного с Китаем сопредседателя рабочей группы по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке. «Все стороны пришли к консенсусу о поддержании солидарности и единогласия, совместном противодействии нарушающим международные нормы односторонним санкциям», — сказала официальный представитель.

Она отметила, что участвовавший во встрече член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И тесно пообщался с министрами иностранных дел всех основных сторон, что содействовало принятию на встрече совместного заявления.

"Китайская сторона решительно не приемлет не основанные на международном праве односторонние санкции, будет решительно отстаивать свои справедливые и законные права и интересы", — подчеркнула Хуа Чуньин. —0—