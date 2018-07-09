СМИ: Вашингтону передали российский проект заявления Путина и Трампа

Москва и Вашингтон занялись согласованием совместного заявления по встрече в Хельсинки . Российская сторона уже передала американской проект двухстраничного документа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники «в госструктурах США ».

Как утверждается, что Вашингтон готов взять этот документ за основу, но с условием, чтобы в нем в той или иной форме была отражена озабоченность Белого дома по поводу российского вмешательства в выборы. Кроме того, в Вашингтоне хотят получить гарантии, что «впредь такого не повторится».

Однако ждать конкретики от совместного заявления Трампа и Путина не приходится, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Я думаю, во-первых, мы можем предположить, что это будет достаточно краткий документ, который вряд ли будет содержать большое количество технических деталей, поскольку времени на согласование мало, поскольку это первая встреча. Во-вторых, можно предположить, что в этой декларации тем не менее будут отражены основные проблемы наших отношений, которые считаются важными для обеих сторон. По всей видимости, будет заявлено, что обе стороны считают эти отношения очень важными, что они не удовлетворены их нынешним состоянием, то есть все те слова, которые обычно говорят, когда мы находимся в состоянии кризиса и пытаемся из этого кризиса выйти. Возможно, какие-то более конкретные вещи, но сейчас, конечно, о них говорить было бы преждевременно».

Ожидать от Москвы признания вмешательства в американские выборы не приходится: Кремль неоднократно и однозначно утверждал, что не имеет к этому никакого отношения. С другой стороны, выгодным для России может быть решение подыграть Трампу, который настроен к ней куда более дружественно, чем большая часть американского истеблишмента. Поэтому следует ожидать некоего промежуточного варианта заявления, считает политолог, эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков

Максим Сучков политолог, эксперт Российского совета по международным делам «Российская сторона, в принципе, по встрече Путина с советником Трампа по национальной безопасности Болтоном дала понять, что она прекрасно понимает значимость этой темы для Америки. Собственно, Путин свое вступительное слово с Болтоном именно с этого и начал. Поэтому, я думаю, какой-то предметной беседы, если только у Соединенных Штатов действительно нет серьезных разведданных, которые Трамп может положить на стол и сказать „Мы бы хотели, чтобы этого не повторялось“, наверное, ожидать не стоит. Скорее всего, Путин просто подтвердит то, что он уже до этого говорил: Россия не имеет никакого к этому отношения. Скажет о том, что, раз этого вмешательства с нашей стороны не было, не стоит его ожидать с нашей же стороны и на выборах промежуточных в конгресс. Трамп скажет, вот, как я, собственно, и подозревал, Путин дал заверение, что ничего такого не было. И все».

В преддверии поездки Трампа на саммит НАТО , в Великобританию и Хельсинки Politico называет состав делегации президента США. По данным издания, Трампа будут сопровождать глава аппарата Белого дома Джон Келли со своим заместителем, новый глава департамента коммуникаций Белого дома и бывший сопрезидент FoxNews Билл Шайн , советник по нацбезопасности Джон Болтон, а также первая леди Мелания Трамп.