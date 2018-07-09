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В заявлении Евросоюза и Украины «плюрализму СМИ» уделили одну строчку
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В заявлении Евросоюза и Украины «плюрализму СМИ» уделили одну строчку 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Вопросу соблюдения прав журналистов и плюрализму СМИ в совместном четырехстраничном заявлении по итогам переговоров руководства Украины и ЕС уделена одна строчка.
"Мы подтвердили нашу приверженность плюрализму средств массовой информации", — говорится в документе. При этом в нем не упоминаются случаи задержания или притеснения журналистов украинской стороной.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции» и подчеркнул, что арест Вышинского — «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, «согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой».
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