Эрдоган официально вступил в должность президента 

Сегодня, 9 июля, Рейджеп Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции. Таким образом, в стране окончательно официально произошла смена государственного правления от парламентской к президентской. По этому поводу в Анкаре в 18:00 начался торжественный ужин. В нем принимают участие более 20 лидеров стран. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Вместе со сменой формы правления, в стране упразднена должность премьер-министра.
Напомним, 24 июня в Турции прошли президентские выборы. Действующий президент Рейджеп Эрдоган, по результатам голосования, набрал 52,59% голосов.