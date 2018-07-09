Ещё
Эрдоган официально вступил в должность президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган официально вступил в должность президента 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня, 9 июля, Рейджеп Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции. Таким образом, в стране окончательно официально произошла смена государственного правления от парламентской к президентской. По этому поводу в Анкаре в 18:00 начался торжественный ужин. В нем принимают участие более 20 лидеров стран. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Вместе со сменой формы правления, в стране упразднена должность премьер-министра.
Напомним, 24 июня в Турции прошли президентские выборы. Действующий президент Рейджеп Эрдоган, по результатам голосования, набрал 52,59% голосов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму Кириенко присвоено звание Героя России Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей от наводнений в Японии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анапа без моря, Макаревич о поражении сборной и другие события дня7
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги91
Над Крымом нависла угроза348
Россия готовится жить в долг200
Денежные переводы переходят на личность10
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение