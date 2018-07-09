Симоньян предложила Джонсону работу 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила бывшему главе МИД Великобритании Борису Джонсону вести авторское шоу о животных.
«Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. «В мире животных», например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять. То ли дело Ростов-на-Дону», — написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в микроблоге Twitter.
Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. 'В мире животных', например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять.
То ли дело Ростов-на-Дону. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 июля 2018 г.
Ранее представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя отставку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, процитировала строчку из стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта».
Напомним, в понедельник Мэй отправила в отставку главу МИД Бориса Джонсона, который днем ранее раскритиковал ее за намерение сделать Британию «вассальным государством» из-за планов сохранить свободную торговлю с ЕС.
Также Мэй уволила министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.