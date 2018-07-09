Симоньян предложила Джонсону работу 

Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. 'В мире животных', например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять.



То ли дело Ростов-на-Дону. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 июля 2018 г.