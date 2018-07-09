Ещё
Симоньян предложила Джонсону работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симоньян предложила Джонсону работу 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила бывшему главе МИД Великобритании Борису Джонсону вести авторское шоу о животных.
«Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. «В мире животных», например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять. То ли дело Ростов-на-Дону», — написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в микроблоге Twitter.
Ранее представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя отставку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, процитировала строчку из стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта».
Напомним, в понедельник Мэй отправила в отставку главу МИД Бориса Джонсона, который днем ранее раскритиковал ее за намерение сделать Британию «вассальным государством» из-за планов сохранить свободную торговлю с ЕС.
Также Мэй уволила министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экс-полпред президента в УрФО назначен главой совета директоров УВЗ МИД ответил на «старую мантру» Лондона о «вине» России Курский депутат-коммунист «забыл» задекларировать 27 квартир своей жены
Комментарии8  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застройщики останавливают продажи жилья8
Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС107
Россиянам «разрешили» сажать картофель103
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу710
Над Крымом нависла угроза439
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение