Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

"10 июля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику", — говорится в сообщении.

Это первый зарубежный визит Эрдогана после вступления в должность президента Турции 9 июля.

По многолетней традиции главы Азербайджана и Турции после вступления в должность первый зарубежный визит совершают друг к другу. В частности, Ильхам Алиев после победы на президентских выборах в апреле 2018 года посетил Анкару

В рамках визита Эрдоган проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По их завершении главы государств выступят с заявлениями для печати.