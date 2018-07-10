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Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
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Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан 

ТАСС 2 часа назад
Фото: News.ru
БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник с однодневным официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).
"10 июля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику", — говорится в сообщении.
Это первый зарубежный визит Эрдогана после вступления в должность президента Турции 9 июля.
По многолетней традиции главы Азербайджана и Турции после вступления в должность первый зарубежный визит совершают друг к другу. В частности, Ильхам Алиев после победы на президентских выборах в апреле 2018 года посетил Анкару.
В рамках визита Эрдоган проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По их завершении главы государств выступят с заявлениями для печати.
Эрдоган посетит могилу третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева и Аллею павших, где похоронены жертвы трагических январских событий 1990 года в Баку и погибшие в карабахской войне.
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