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Порошенко после встречи с Дудой призвал «оставить прошлое для истории»
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Порошенко после встречи с Дудой призвал «оставить прошлое для истории» 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя состоявшуюся встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, призвал не политизировать отношения двух стран и «оставить прошлое для истории».
"Вчера у нас состоялась встреча с Анджеем Дудой, также планируется встреча сегодня. Я думаю, он сильный партнер, как и Польша, и я благодарен Польше за сильную поддержку. Наша общая позиция в том, что мы должны оставить прошлое ученым, историкам, и не пытаться политизировать наше прошлое, прошлое должно объединять так же, как и настоящее, так и будущее", — сказал Порошенко журналистам, прибыв на переговоры в штаб-квартиру НАТО в четверг.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Организация, запрещенная в России
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