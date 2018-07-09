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Глава Совбеза РФ провел совещание в Крыму
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Глава Совбеза РФ провел совещание в Крыму 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Николай Патрушев отметил, что Южный берег Крыма, Севастополь, а также север и центр региона на данный момент полностью обеспечены питьевой водой.
Южный берег Крыма, Севастополь, а также север и центр региона на данный момент полностью обеспечены питьевой водой. Об этом заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который провел на полуострове совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка.
Патрушев отметил, что в Крыму происходит модернизация гидротехнических сооружений, и антитеррористическая защищенность этих объектов значительно повышена.
«Принят ряд мер, направленных на восстановление качественного состава воды питьевых источников. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, одновременно повышена их антитеррористическая защищенность», — сказал глава Совбеза РФ.
В ходе совещания Патрушев коснулся и других тем, связанных с безопасностью в Крыму. В частности, он отметил, что за 2017 и текущий год прокуратура выявила около полутора тысяч нарушений, касающихся сферы противодействия экстремизму и терроризму. По итогам реагирования было возбуждено 12 уголовных дел.
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