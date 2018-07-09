Глава Совбеза РФ провел совещание в Крыму

Николай Патрушев отметил, что Южный берег Крыма Севастополь , а также север и центр региона на данный момент полностью обеспечены питьевой водой.

Южный берег Крыма, Севастополь, а также север и центр региона на данный момент полностью обеспечены питьевой водой. Об этом заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который провел на полуострове совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка.

Патрушев отметил, что в Крыму происходит модернизация гидротехнических сооружений, и антитеррористическая защищенность этих объектов значительно повышена.

«Принят ряд мер, направленных на восстановление качественного состава воды питьевых источников. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, одновременно повышена их антитеррористическая защищенность», — сказал глава Совбеза РФ.