Косачев: Уход Джонсона не приведет к резким переменам в курсе Лондона

"Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИД, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Кроме того, сенатор отметил, что отставка Джонсона является очередным свидетельством «серьезнейшего политического кризиса в Великобритании, связанного с выходом государства из Евросоюза ».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку в понедельник. Это уже вторая отставка за два дня, произошедшая в британском кабинете министров. Ранее о сложении полномочий заявил Дэвид Дэвис , который отвечал за переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза.