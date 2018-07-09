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Косачев: Уход Джонсона не приведет к резким переменам в курсе Лондона
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Косачев: Уход Джонсона не приведет к резким переменам в курсе Лондона 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что отставка Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании не приведет к ощутимым переменам во внешнеполитическом курсе Лондона.
"Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИД, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Кроме того, сенатор отметил, что отставка Джонсона является очередным свидетельством «серьезнейшего политического кризиса в Великобритании, связанного с выходом государства из Евросоюза».
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку в понедельник. Это уже вторая отставка за два дня, произошедшая в британском кабинете министров. Ранее о сложении полномочий заявил Дэвид Дэвис, который отвечал за переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в отставке Джонсона «проступают контуры правительственного кризиса».
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