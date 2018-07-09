МИД Украины: Количество украинских экспортеров в ЕС выросло за 2,5 года с 10 до 14 тыс.

Павел Климкин. КИЕВ, 9 июл — ПРАЙМ. Количество украинских компаний-экспортеров в Евросоюз с 2016 года увеличилось с 10 до 14 тысяч, сообщил в понедельник глава Министерства иностранных дел Украины Зона свободной торговли между Украиной и ЕС начала действовать с 1 января 2016 года. "Сегодня (в понедельник — ред.) в Брюсселе (на саммите Украина-ЕС — ред.) неоднократно упоминали одну цифру: за время существования зоны свободной торговли количество украинских компаний-экспортеров в ЕС выросла с 10 до 14 тысяч. Неплохие темпы, хотя 44 тысячи будет еще лучше", — написал Климкин на своей странице в Тwitter.