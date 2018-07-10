Косачев считает, что с Хантом внешняя политика Британии не изменится

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта. Борис Джонсон подал в отставку из-за разногласий с Мэй по Brexit.

"В случае с Великобританией — можно ожидать изменений в стиле, в тактике — в экстравагантности Бориса Джонсона вряд ли кто-либо сможет перещеголять, но не в стратегии", — сказал сенатор.

Косачев подчеркнул, что «главное лицо, определяющее „российскую“ составляющую этой стратегии — Тереза Мэй — на месте (пока), и ее политические перспективы связаны с Brexit, а не с состоянием отношений с нашей страной».