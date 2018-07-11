ЦИК заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму от восьми партий

Довыборы в Госдуму пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Согласно принятым документам, ЦИК заверил: список из одного кандидата в депутаты Госдумы, выдвинутого партией «Патриоты России»; список из шести кандидатов от КПРФ; список из семи кандидатов от партии «Справедливая Россия»; список из 19 кандидатов от партии «Коммунисты России»; список из пяти кандидатов от партии «Единая Россия».

Согласно постановлению о регистрации списка от «Единой России», в число кандидатов в депутаты Госдумы вошли Александр Хинштейн и журналист Евгений Примаков

Также на заседании комиссии было принято постановление о заверении списка кандидатов в депутаты на довыборы в Госдуму от партии «Яблоко» в количестве четырёх человек, и одного претендента от «Коммунистической партии социальной справедливости» и одного кандидата от "Парнас"

Кроме того, на заседании ведомства были зарегистрированы уполномоченные партии на дополнительных выборах в Госдуму.