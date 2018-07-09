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ЕС пока не принял мандат на переговоры с РФ по «Северному потоку — 2» из-за разногласий
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ЕС пока не принял мандат на переговоры с РФ по «Северному потоку — 2» из-за разногласий 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Русская Весна
БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза пока не приняли мандат на переговоры с Россией по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за разногласий. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Брюсселе.
"Что касается «Северного потока — 2», то пока мало хорошего, к сожалению. Еврокомиссия добивается мандата, но, к сожалению, у нас до сих пор некоторые страны с совершенно разными мнениями", — сказал он.
Туск в очередной раз подчеркнул, что строительство этого газопровода противоречит интересам Евросоюза. «Он противоречит нашим стратегическим интересам, безопасности, правилам ЕС», — заявил глава Евросовета.
Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов, в очередной раз заявил, что «Северный поток — 2» — «это не коммерческий, а геополитический проект», который направлен на то, чтобы «оставить Украину без доходов от транзита газа и взять от ЕС более $20 млрд за строительство инфраструктуры, что сделает Европу более зависимой от России». «Мы пытаемся всеми инструментами остановить этот проект, не допустить зависимости ЕС от газа из РФ. Это в интересах Польши, балтийских и скандинавских стран, всего ЕС и мира», — считает Порошенко.
"Северный поток — 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
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