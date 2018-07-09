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ЕС отреагировал на громкие отставки в Британии
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ЕС отреагировал на громкие отставки в Британии 

BFM.RU 15 часов назад
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Кризис в переговорах Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза далек от решения, а сама проблема «Брекзит» не уйдет вместе с министром по вопросам «Брекзит» Дэвидом Дэвисом и главой британского МИД Борисом Джонсоном, покинувшими свои посты сегодня. Так председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал правительственный кризис в Великобритании, передает ТАСС.
Ранее сегодня стло известно о двух громких отставках в кабмине Соединенного Королевства: со своих должностей ушли министр по вопросам «Брекзит» Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон.
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