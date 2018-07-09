ЕС отреагировал на громкие отставки в Британии

Ранее сегодня стло известно о двух громких отставках в кабмине Соединенного Королевства: со своих должностей ушли министр по вопросам «Брекзит» Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон.