ЕС отреагировал на громкие отставки в Британии 

Кризис в переговорах Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза далек от решения, а сама проблема «Брекзит» не уйдет вместе с министром по вопросам «Брекзит» Дэвидом Дэвисом и главой британского МИД Борисом Джонсоном, покинувшими свои посты сегодня. Так председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал правительственный кризис в Великобритании, передает ТАСС.
Ранее сегодня стло известно о двух громких отставках в кабмине Соединенного Королевства: со своих должностей ушли министр по вопросам «Брекзит» Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон.