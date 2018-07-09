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Борьба с коррупцией должна быть приоритетом реформ на Украине, заявил Туск
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Борьба с коррупцией должна быть приоритетом реформ на Украине, заявил Туск 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Борьба с коррупцией должна быть приоритетом в проведении реформ на Украине, заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина — ЕС.
"Мы приветствуем принятый закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом в повестке дня Украины", — заявил Туск. По его словам, украинская власть проводит реформы, которые в долгосрочной перспективе сделают страну сильнее.
Парламент Украины 21 июня принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда, такое решение на заседании Верховной рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.
Верховная рада ранее приняла еще один президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня.
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