Борьба с коррупцией должна быть приоритетом реформ на Украине, заявил Туск

"Мы приветствуем принятый закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом в повестке дня Украины", — заявил Туск. По его словам, украинская власть проводит реформы, которые в долгосрочной перспективе сделают страну сильнее.

Парламент Украины 21 июня принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда, такое решение на заседании Верховной рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.