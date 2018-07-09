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ЕС будет настаивать на полном выполнении минских соглашений
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ЕС будет настаивать на полном выполнении минских соглашений 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Евросоюз продолжает настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина-ЕС.
"Мы продолжаем требовать полного выполнения Минских соглашений", — заявил Туск.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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