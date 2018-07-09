Саммит ЕС — Украина подержал выделение финансовой помощи Киеву

"Мы приветствовали принятие решения Евросоюзом предоставить Украине дальнейшую макрофинансовую поддержку в сумме до 1 миллиарда евро для поддержания экономической стабилизации страны", — говорится в документе.

Выделение помощи будет обусловлено продвижением реформ в стране, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, напоминается в заявлении.