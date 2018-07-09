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Американские СМИ назвали поездку республиканцев в Москву «позорной затеей глупцов»
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Американские СМИ назвали поездку республиканцев в Москву «позорной затеей глупцов» 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Поездка республиканцев в Москву была «позорной затеей глупцов», пишет колумнист Росс Бейкер на USA Today.
Автор отмечает, что республиканцы обманывают себя, если считают, что могут добиться чего-то хорошего, садясь за стол переговоров с российскими властями, которые являются «виртуозами обмана и запутывания». Бейкер отмечает, что Россия вновь превратилась в «старомодную коммунистическую диктатуру без идеологии, с той же паранойей, склонностью к агрессии и той же нетерпимостью к политическому инакомыслию».
Наконец, есть печальный факт, добавляет колумнист, это то, что приезжавшая в Москву делегация состояла только из республиканцев. Тем не менее, неизвестно, были ли приглашены демократы.
Конгрессмены США пребывали с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Визит проходил на фоне подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. В Москве 3 июля конгрессмены встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также российскими сенаторами и депутатами Госдумы.
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены на встрече в Совете Федерации пообещали урегулировать при поддержке посла США в России Джона Хантсмана вопрос с американскими санкциями, введенными в отношении председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.
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