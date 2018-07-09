Американские СМИ назвали поездку республиканцев в Москву «позорной затеей глупцов»

Поездка республиканцев в Москву была «позорной затеей глупцов», пишет колумнист Росс Бейкер на USA Today

Автор отмечает, что республиканцы обманывают себя, если считают, что могут добиться чего-то хорошего, садясь за стол переговоров с российскими властями, которые являются «виртуозами обмана и запутывания». Бейкер отмечает, что Россия вновь превратилась в «старомодную коммунистическую диктатуру без идеологии, с той же паранойей, склонностью к агрессии и той же нетерпимостью к политическому инакомыслию».

Наконец, есть печальный факт, добавляет колумнист, это то, что приезжавшая в Москву делегация состояла только из республиканцев. Тем не менее, неизвестно, были ли приглашены демократы.