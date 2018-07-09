Политолог: Вопрос переизбрания ЦИК завис дамокловым мечем над Верховной Радой

Такое мнение высказал в эфире канала «NewsOne» политический эксперт Александр Солонтай.

По его мнению, вопрос переизбрания ЦИК является лакмусовой бумажкой для работы парламента. Других достижений в работе парламента он не видит и надеется, что инстинкт самосохранения не позволит депутатам уйти на каникулы, не переизбрав состав избирательной комиссии.

«Нынешняя Верховная Рада переполнена кандидатами в президенты и людьми, заинтересованными в результатах президентских выборов, поэтому неразумно со стороны депутатов оставлять нелегитимной избирательную комиссию на предстоящих выборах в 2019 году», — сказал он.

По его словам, откладывать этот вопрос до осени также нельзя, потому что это уменьшит лимит времени новой ЦИК на подготовку к выборам.