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Политолог: Вопрос переизбрания ЦИК завис дамокловым мечем над Верховной Радой
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Политолог: Вопрос переизбрания ЦИК завис дамокловым мечем над Верховной Радой 

Украина.ру 16 часов назад
Фото: Украина.ру
Такое мнение высказал в эфире канала «NewsOne» политический эксперт Александр Солонтай.
По его мнению, вопрос переизбрания ЦИК является лакмусовой бумажкой для работы парламента. Других достижений в работе парламента он не видит и надеется, что инстинкт самосохранения не позволит депутатам уйти на каникулы, не переизбрав состав избирательной комиссии.
«Нынешняя Верховная Рада переполнена кандидатами в президенты и людьми, заинтересованными в результатах президентских выборов, поэтому неразумно со стороны депутатов оставлять нелегитимной избирательную комиссию на предстоящих выборах в 2019 году», — сказал он.
По его словам, откладывать этот вопрос до осени также нельзя, потому что это уменьшит лимит времени новой ЦИК на подготовку к выборам.
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