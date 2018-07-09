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Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
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Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time 

Sputnik Абхазия 16 часов назад
Фото: Sputnik Абхазия
В этом году в рейтинг попали такие знаменитости, как Рианна, Кайли Дженнер и Канье Уэст, а также президент США Дональд Трамп. В списке есть известные блогеры, борцы за права человека и корейская группа BTS.
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