Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС согласована дальнейшая интеграция с Евросоюзом

"Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Порошенко уточнил, что речь идет о четырех направлениях или секторах сближения. «Это — сектор энергетики (Украина хочет стать членом энергетического союза — прим. ТАСС), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также углубление таможенного сотрудничества», — пояснил украинский президент.

По неофициальной информации, ЕС не давал согласия на переговоры об ассоциации Украины с Шенгенским союзом. Кроме того, в Евросоюзе нет четкой поддержки созданию таможенного союза, на котором настаивает Киев.