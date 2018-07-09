Ещё
Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС согласована дальнейшая интеграция с Евросоюзом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС согласована дальнейшая интеграция с Евросоюзом 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Русская Весна
БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС был согласован дальнейший путь сближения Украины с Евросоюзом.
"Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.
Порошенко уточнил, что речь идет о четырех направлениях или секторах сближения. «Это — сектор энергетики (Украина хочет стать членом энергетического союза — прим. ТАСС), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также углубление таможенного сотрудничества», — пояснил украинский президент.
По неофициальной информации, ЕС не давал согласия на переговоры об ассоциации Украины с Шенгенским союзом. Кроме того, в Евросоюзе нет четкой поддержки созданию таможенного союза, на котором настаивает Киев.
ТАСС: последние новости
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации Посольство РФ в США порекомендовало обновить данные о России в справочнике ЦРУ Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу595
Россиянам «разрешили» сажать картофель63
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова101
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников31
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение