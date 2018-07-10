Порошенко рассчитывает, что Трамп вернет Путина «на верный путь» 

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп сможет вернуть президента РФ Владимира Путина «на верный путь», сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко отметил, что эта неделя — важная для Украины «во времена, когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности». Он напомнил, что началась неделя с саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник и продлится саммитом НАТО, в котором Украина также примет участие.
"Эта «украинская неделя» отправит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего, в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь. Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — цитирует Порошенко пресс-служба со ссылкой на его статью в британском издании Financial Times.
Порошенко напомнил, что встреча президентов Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию». Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали «абсолютной чушью», которая «не поддается никакой критике».