Якубин: Порошенко едет на саммит ЕС за пиаром

У нынешнего юбилейного саммита — обширная повестка дня. Планируется обсудить следующие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, поддержку реформ со стороны Евросоюза, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Также обещают поговорить о верховенстве права и борьбе с коррупцией, развитии экономики и энергетики. Что нынешний саммит принесет сторонам, в интервью изданию Украина.ру спрогнозировал политолог Алексей Якубин.

— Повестка у саммита — очень обширная. О чем будут говорить в первую очередь? Каких результатов можно ждать Украине?

— Прошлые саммиты Украина-ЕС не заканчивались принятием итоговой декларации. В данном случае, я думаю, Банковая (администрация президента Украины — Ред.) будет делать все возможное, чтобы такая итоговая декларация была принята.

Опять-таки, почему она не принималась в прошлый раз? Жан-Клод Юнкер и другие представители Европейского Союза активно артикулировали свою позицию, что они не готовы прописывать вещи, которые можно трактовать, что Украина получит членство в Европейском Союзе. Банковая всеми правдами и неправдами пыталась прописать такие вещи, чтобы президент и его администрация пытались пиаровски это использовать. Тем более в будущей избирательной кампании.

— Сейчас это важно для Порошенко и его окружения?

— Да, сейчас такая декларация будет нужна АП, чтобы внутри страны вести кампанию, в том числе, вокруг темы, связанной с евроинтеграцией. Потому что, очевидно, для президента это одна из главных тем, которую он собирается активно раскручивать.

Поэтому, я думаю, на сей раз ключевой вопрос — будет ли такая декларация и что в ней будет написано.

Потому что раньше, насколько я знаю, Банковая активно пыталась пролоббировать, чтобы там были прописаны вещи, которые можно интерпретировать как евроинтеграцию. Например, присоединение Украины к различным отраслевым союзам внутри ЕС — таможенному союзу, открытому небу, к цифровому рынку и т.д. Чтобы внутри страны потом президент в контексте избирательной кампании мог говорить: «Смотрите, это и есть реальная евроинтеграция».

А ЕС, я так понимаю, пытается избежать таких формулировок. И это одна из интриг саммита, на что готов пойти Порошенко, чтобы там были эти обтекаемые формулировки — это с одной стороны. А с другой, что удастся «выбить» Порошенко, те вещи, что можно будет интерпретировать как достижения евроинтеграции.

— А евроинтеграция Украины сегодня еще продолжается?

— Очевидно, что сейчас евроинтеграция достигла своего потолка. Максимально, все, что можно было, Украина уже получила от этого процесса.

саммит украина-ес порошенко

Более того, мы видим, что сейчас некоторые достижения тоже поддаются эрозии. Я имею в виду, например, либерализацию визового режима: через идею Европейского Союза ввести что-то наподобие Frontex — создание своей системы в 2022 году, где будет введена плата за въезд в Европейский Союз. Даже для обладателей биометрических паспортов. Это возвращение элемента визовости в этот процесс.

— Какая главная цель поездки на саммит для президента Порошенко?

— Я думаю, он уже рассматривает этот саммит как часть его будущей избирательной кампании. И для него очень важно этот саммит подать и интерпретировать, что еврочиновники его поддерживают, у него есть план по евроинтеграции… Потому что если смотреть повестку саммита, она очень обширна — от экономических вопросов и до минских соглашений. Но мне кажется, что Банковая, понимая всю обширность повестки, будет пытаться сделать акценты на выгодных для себя моментах. Плюс фотографии, которые Порошенко сможет показать.

А по факту, если говорить о ЕС, он скорее будет артикулировать тезисы о том, что нужно проводить честные выборы, что они не готовы ставить только на Порошенко как на единого кандидата, что нужно формировать новую избирательную комиссию — тогда это и будет европейский выбор.

— Насколько сейчас вообще важна Украина для Европы?