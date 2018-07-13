Лукашевич: решения саммита Украина — ЕС подталкивают Киев к саботажу «Минска-2»

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Итоговое заявление саммита Украина ЕС 9 июля в Брюсселе содержит оторванные от реальности антироссийские пассажи, что подталкивает Киев к саботажу минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст его заявления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

"Удивлены, что всем этим фактам [невыполнение Киевом минских соглашений], равно как и проявлениям радикального национализма не нашлось адекватной оценки на саммите Украина — EC в Брюсселе, — обратил внимание дипломат. — В том числе одиозному закону «Об образовании», который не учитывает рекомендации Венецианской комиссии".

"Насыщение итогового заявления оторванными от реальности антироссийскими пассажами лишь поощряет Киев к продолжению линии на саботаж принятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, — подчеркнул Лукашевич. — Вряд ли такая линия отвечает задаче скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта".