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Лукашевич: решения саммита Украина — ЕС подталкивают Киев к саботажу «Минска-2»
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Лукашевич: решения саммита Украина — ЕС подталкивают Киев к саботажу «Минска-2» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Итоговое заявление саммита Украина — ЕС 9 июля в Брюсселе содержит оторванные от реальности антироссийские пассажи, что подталкивает Киев к саботажу минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст его заявления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.
"Удивлены, что всем этим фактам [невыполнение Киевом минских соглашений], равно как и проявлениям радикального национализма не нашлось адекватной оценки на саммите Украина — EC в Брюсселе, — обратил внимание дипломат. — В том числе одиозному закону «Об образовании», который не учитывает рекомендации Венецианской комиссии".
"Насыщение итогового заявления оторванными от реальности антироссийскими пассажами лишь поощряет Киев к продолжению линии на саботаж принятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, — подчеркнул Лукашевич. — Вряд ли такая линия отвечает задаче скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта".
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