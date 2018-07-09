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Совбез России: угроза дестабилизации в Крыму сохраняется
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Совбез России: угроза дестабилизации в Крыму сохраняется 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, это связано с «деструктивными устремлениями» властей Украины.
Соответствующее заявление Патрушев сделал в ходе заседания в Севастополе. «Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется», — цитирует его слова ТАСС. Такая ситуация связана с деструктивными устремлениями действующей власти Украины, а также агрессивной деятельностью националистов страны, заявил Патрушев. Они не принимают волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией, уточнил он.
Ранее посольство России посоветовало Центральному разведывательному управлению добавить Крым в российскую карту. Это связано с публикацией ЦРУ подборки фактов о РФ накануне матча с Хорватией.
В одном из сообщений приводилась карта страны, на которой не было Крыма. «Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику», — написали российские дипломаты в Twitter.
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