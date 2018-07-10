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Трамп пообещал подарить Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»
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Трамп пообещал подарить Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын получит в подарок диск с песней Элтона Джона Rocket Man ("Человек-ракета"). Об этом пишет New York Post.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео передал Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона. Позднее выяснилось, что Помпео не брал с собой запись «Человека-ракеты».
По данным издания, Трамп все-таки собирается передать северокорейскому лидеру диск с песней. Он отметил, что аудиозапись находится у него, однако не стал уточнять, когда Ким Чен Ын получит подарок.
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