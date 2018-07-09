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Парламентарии требуют от президента новых кандидатов в ЦИК
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Парламентарии требуют от президента новых кандидатов в ЦИК 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Лидер депутатской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины, что вопрос переизбрания членов ЦИК не дискутируется.
Однако представление президента Петром Порошенко 14 кандидатов на 13 вакантных мест вызвало политический кризис в парламенте, в результате которого на прошлой пленарной неделе большинство народных депутатов отказались рассматривать этот вопрос.
«Ситуация, когда представление президента содержит 14 кандидатов на 13 вакантных мест членов ЦИК, как минимум, является непонятной большинству депутатов и голосование в четверг доказало это», — сказал Бурбак.
По мнению народного депутата, выйти из сложившейся ситуации можно только с помощью нового представления с 13 кандидатами, которые будут представлять все фракции парламента.
«ЦИК должен считать так, как голосуют на выборах люди, а ни как сказали в администрации президента. Мы настаиваем на том, чтобы на этой неделе парламент смог рассмотреть новое представление от президента членов на вакантные должности ЦИК. Новый состав, который должен быть незаангажированным и независимым от президента», — заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
На прошлой неделе парламентарии не проголосовали за обновление состава ЦИК и заявили, что украинский лидер делает все возможное, чтобы получить негласный контроль над ЦИК и сделать ее во время избирательной кампании частью «административного ресурса».
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