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Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
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Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Andreas Gebert/dpa via AP
В преддверии переговоров с руководством ЕС в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективы возможного обмена Олега Сенцова, который был осужден в России за организацию терактов в Крыму, на руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».
"Мы сделаем все возможное", — ответил он на соответствующий вопрос о возможном обмене.
Порошенко находится в Брюсселе, куда прибыл на переговоры с руководством ЕС, которые пройдут в здании для приема высокопоставленных делегаций Евросовета. Порошенко в Брюсселе встретил глава Евросовета, протокольная часть начала переговоров ограничилась фото— и видеосъемкой. Аналогичные переговоры в последний раз проходили в подобном формате после вступления в силу соглашения об ассоциации в 2016 году.
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