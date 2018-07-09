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СМИ вычислили адрес проживания Трампа в Хельсинки
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СМИ вычислили адрес проживания Трампа в Хельсинки 

News.ru 18 часов назад
Стало известно, где может остановиться президент США Дональд Трамп в Хельсинки (Финляндия) 16 июля. В этот день в президентском дворце должна состоятся его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Наиболее вероятным местом проживания главы Белого дома станет фешенебельный пятизвездочный отель St. George в тихом центре Хельсинки, пишет РИА «Новости».
В настоящее время ни руководство отеля, ни персонал никак не комментируют эту информацию.
При этом груз, который американские самолёты доставляют в Хельсинки, разгружается американцами в сопровождении финской полиции именно в отель St. George, пишет газета Ilta-Lehti.
Ранее выяснилось, что гостиницы Хельсинки подняли цены в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. В некоторых случаях стоимость проживания увеличилась в несколько раз.
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