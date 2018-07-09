СМИ вычислили адрес проживания Трампа в Хельсинки

Наиболее вероятным местом проживания главы Белого дома станет фешенебельный пятизвездочный отель St. George в тихом центре Хельсинки, пишет РИА «Новости»

В настоящее время ни руководство отеля, ни персонал никак не комментируют эту информацию.

При этом груз, который американские самолёты доставляют в Хельсинки, разгружается американцами в сопровождении финской полиции именно в отель St. George, пишет газета Ilta-Lehti.

Ранее выяснилось, что гостиницы Хельсинки подняли цены в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. В некоторых случаях стоимость проживания увеличилась в несколько раз.