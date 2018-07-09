Кремль готовится к встрече Путина и Трампа

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Как сказал Песков журналистам, сейчас ведется подготовка к саммиту, в частности, на экспертном уровне.

"В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжаются наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения", — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что "пока предварительно говорить о сближении позиций".

Подробностей Песков не привел, предложив дождаться встречи лидеров РФ США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки