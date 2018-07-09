Ещё
Кремль готовится к встрече Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Застройщики останавливают продажи жилья
Застройщики останавливают продажи жилья

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские и американские эксперты обмениваются позиционными документами в рамках подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, говорить о сближении позиций пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сказал Песков журналистам, сейчас ведется подготовка к саммиту, в частности, на экспертном уровне.
"В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжаются наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения", — сообщил Песков.
Он подчеркнул, что "пока предварительно говорить о сближении позиций".
Подробностей Песков не привел, предложив дождаться встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах США сообщила, что Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу657
Россиянам «разрешили» сажать картофель77
Над Крымом нависла угроза431
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников41
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова105
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение