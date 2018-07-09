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Олег Ляпин переназначен на пост заместителя председателя Саратовского областного суда
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Олег Ляпин переназначен на пост заместителя председателя Саратовского областного суда 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Срок действия полномочий заместителя председателя Саратовского областного суда продлен еще на шесть лет. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Указом президента на пост зампредседателя Ленинского районного суда по гражданским делам была назначена Лариса Бронникова, а Светлана Трофимова — судьей того же суда.
Напомним, Олег Ляпин оказался единственный претендентом на пост зампреда областного суда. Ранее он был назначен на эту должность в апреле 2012 года. 27 марта текущего года Высшая квалификацтонная коллегия судей одобрила его заявление о продлении срока полномочий.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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