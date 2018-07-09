Академик Плешко: на встрече Путина и Трампа Украина станет разменной монетой

Об этом сообщает корреспондент издания Украина.ру.

«У Трампа и у Путина много проблем более важных, чем Украина . Украина это один из моментов, который будет разменной монетой в решении некоторых вопросов. У Трампа возникли проблемы в связи своей изоляционистской политикой, в отношениях с Европой в связи с торговой, пошлинной войной. Возникают напряженные отношения с Европой и Китаем . Трамп действует по принципу «разделяй и властвуй». Ему нужен противовес Европе и Китаю. И им может быть Россия », — указал эксперт.

Кроме того, роль России важна и для решения ближневосточного конфликта. К помощи России прибегает даже Израиль , отметил Плешко.

Эксперт также заявил о необходимости налаживания украино-российских отношений.

«Это одно из наиболее важных и необходимых условий для выхода Украины из жутчайшего экономического и социального кризиса. Для это нужно распустить парламент, отправить правительство и президента в отставку, избрать новых трезво мыслящих людей. Такие трезвомыслящие люди и сделают все, чтобы кооперационные связи восстановились», — рассказал Плешко.

По его словам, как бы Украина ни искала новые рынки сбыта, она не компенсирует то, что потеряла, разорвав связи с Россией.