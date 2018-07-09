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Академик Плешко: на встрече Путина и Трампа Украина станет разменной монетой
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Академик Плешко: на встрече Путина и Трампа Украина станет разменной монетой 

Украина.ру 19 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает корреспондент издания Украина.ру.
«У Трампа и у Путина много проблем более важных, чем Украина. Украина это один из моментов, который будет разменной монетой в решении некоторых вопросов. У Трампа возникли проблемы в связи своей изоляционистской политикой, в отношениях с Европой в связи с торговой, пошлинной войной. Возникают напряженные отношения с Европой и Китаем. Трамп действует по принципу «разделяй и властвуй». Ему нужен противовес Европе и Китаю. И им может быть Россия», — указал эксперт.
Кроме того, роль России важна и для решения ближневосточного конфликта. К помощи России прибегает даже Израиль, отметил Плешко.
Эксперт также заявил о необходимости налаживания украино-российских отношений.
«Это одно из наиболее важных и необходимых условий для выхода Украины из жутчайшего экономического и социального кризиса. Для это нужно распустить парламент, отправить правительство и президента в отставку, избрать новых трезво мыслящих людей. Такие трезвомыслящие люди и сделают все, чтобы кооперационные связи восстановились», — рассказал Плешко.
По его словам, как бы Украина ни искала новые рынки сбыта, она не компенсирует то, что потеряла, разорвав связи с Россией.
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