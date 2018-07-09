Шестой кандидат на должность губернатора 

Фото из группы «Четыре строчки» соцсети «Вконтакте»
Олег Павлецов из Кольчугино (на снимке слева) стал еще одним кандидатом на должность губернатора региона. В воскресенье его представитель, юрист штаба Навального во Владимире Кирилл Николенко представил документы в Областную избирательную комиссию.
Кандидатуру Павлецова поддержала партия «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.
Напомню, что за пост губернатора области изъявили желание бороться действующий глава региона Светлана Орлова, выдвинутая от «Единой России», депутат Заксобрания Владимир Сипягин, поддержанный ЛДПР, Иван Алтухов от «Коммунистической партии Социальной Справедливости», Александр Леонтьев от партии «Народ против коррупции», журналист Максим Шевченко, получивший поддержку от КПРФ.
Теперь им всем необходимо пройти, так называемый, муниципальный фильтр — собрать 134 подписи в свою поддержку от депутатов различных уровней, включая глав муниципалитетов.
Отмечу, что завтра, 10 июля — последний срок подачи документов в Облизбирком для участия в губернаторских выборах, которые состоятся 9 сентября вместе с выборами депутатов Законодательного Собрания.