Шестой кандидат на должность губернатора

Фото из группы «Четыре строчки» соцсети «Вконтакте»

Олег Павлецов из Кольчугино (на снимке слева) стал еще одним кандидатом на должность губернатора региона. В воскресенье его представитель, юрист штаба Навального во Владимире Кирилл Николенко представил документы в Областную избирательную комиссию.

Теперь им всем необходимо пройти, так называемый, муниципальный фильтр — собрать 134 подписи в свою поддержку от депутатов различных уровней, включая глав муниципалитетов.

Отмечу, что завтра, 10 июля — последний срок подачи документов в Облизбирком для участия в губернаторских выборах, которые состоятся 9 сентября вместе с выборами депутатов Законодательного Собрания.