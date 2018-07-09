Владимир Путин назначил судей в Нижегородской области 

Президент РФ Владимир Путин 7 июля подписал указ «О назначении судей федеральных судов», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, заместителями председателя областного суда стали Вячеслав Поправко и Вячеслав Сапега. Заместителем председателя Нижегородского гарнизонного военного суда назначен Сергей Горошко. Валерий Кузнецов будет занимать должность судьи Нижегородского областного суда.
Кроме того, председателем Воротынского районного суда стал Антон Тарасов, заместителем Саровского городского суда — Александр Куликовский. Судьей Ковернинского районного суда — Ольга Замышялева, Спасского районного суда — Станислав Зимин, Кстовского городского округа — Лариса Бакарева.
Напомним, что на должность прокурора Нижегородской области 5 июля был назначен Вадим Антипов.
Фото: Евгений Поторочин