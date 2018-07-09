Ещё
Владимир Путин назначил судей в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Путин назначил судей в Нижегородской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент РФ Владимир Путин 7 июля подписал указ «О назначении судей федеральных судов», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, заместителями председателя областного суда стали Вячеслав Поправко и Вячеслав Сапега. Заместителем председателя Нижегородского гарнизонного военного суда назначен Сергей Горошко. Валерий Кузнецов будет занимать должность судьи Нижегородского областного суда.
Кроме того, председателем Воротынского районного суда стал Антон Тарасов, заместителем Саровского городского суда — Александр Куликовский. Судьей Ковернинского районного суда — Ольга Замышялева, Спасского районного суда — Станислав Зимин, Кстовского городского округа — Лариса Бакарева.
Напомним, что на должность прокурора Нижегородской области 5 июля был назначен Вадим Антипов.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Украинские националисты и Меджлис угрожают крымчанам «Возраст в 60 лет был предлогом от сотрудника избавиться, теперь эта планка отодвигается» Кириенко получил звание Героя России по указу Путина
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза252
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги27
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение