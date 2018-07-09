Порошенко придумал «лучший ответ агрессивной политике Кремля»

Стратегическое партнерство между Украиной Польшей станет лучшим ответом на политику России . Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , выступая на церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-1944 годов. Текст выступления украинского лидера приводит его пресс-служба.

«Россия ведет против Украины, и не только против Украины, но и против Польши, против всей Европы, против всего мира войну для того, чтобы навязать свой «русский мир». Они попытались это сделать сначала проектом «Новороссия» — Харьковская народная республика, Запорожская народная республика, Одесская народная республика… Мы объединились и остановили их. И проект «Новороссии» был уничтожен нашими совместными усилиями, не только Вооруженными силами», — рассказал Порошенко.

После этого Россия, по словам украинского лидера, поняла, что прямое наступление является неэффективным и перешла к другим методам войны. Москва занимается манипулированием вопросами общего прошлого, чтобы вбить клин между польским и украинским народами, уверен Порошенко.

«Только прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет самым лучшим мощным ответом агрессивной политике Кремля», — полагает глава государства.

«Сейчас, в начале XXI века, Украина вынуждена снова отстаивать свою независимость, свой суверенитет, свою территориальную целостность, по-простому говоря, свою землю. Каждый клочок украинской земли мы должны защитить и вернуть под украинский флаг, под украинский суверенитет», — подчеркнул Порошенко.